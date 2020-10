Among Us giocato dalla politica americana Alexandria Ocasio-Cortez, ecco i punti salienti dell'evento streaming (Di sabato 24 ottobre 2020) Qualche giorno fa, la politica e membro del congresso americano, Alexandria Ocasio-Cortez, aveva annunciato la sua intenzione di tenere una diretta livestream su Twitch.Per fare campagna elettorale? Per offrire il suo supporto ad uno dei candidati alla presidenza? Niente di tutto questo, bensì per...fare una partita a Among Us. Tutto qui.Di certo, assistere ad un politico che gioca ad un videogioco è una visione ben rara, ma farlo addirittura su Twitch, in pasto a migliaia di utenti e possibili troll? Ci vuole fegato. Fortunatamente il mondo videoludico conosce bene Alexandria.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 ottobre 2020) Qualche giorno fa, lae membro del congresso americano,, aveva annunciato la sua intenzione di tenere una diretta livestream su Twitch.Per fare campagna elettorale? Per offrire il suo supporto ad uno dei candidati alla presidenza? Niente di tutto questo, bensì per...fare una partita aUs. Tutto qui.Di certo, assistere ad un politico che gioca ad un videogioco è una visione ben rara, ma farlo addirittura su Twitch, in pasto a migliaia di utenti e possibili troll? Ci vuole fegato. Fortunatamente il mondo videoludico conosce bene.Leggi altro...

Eurogamer_it : #AmongUs giocato dalla politica americana Alexandria Ocasio-Cortez, ecco i punti salienti dell'evento streaming. - Sheireenn : RT @L_valhalla: Ieri ho giocato a NASCONDINO su among us e in un altra partita c’erano due col cartello “warning” che si mettevano vicini,… - snapoutofit70 : Non ho mai giocato ad among us passo e chiudo - iiwneowk : ieri ho giocato ad among us coi miei compgni di classe cioè alcuni ed è stato molto divertente - L_valhalla : Ieri ho giocato a NASCONDINO su among us e in un altra partita c’erano due col cartello “warning” che si mettevano… -