Altri 19mila contagiati e 151 morti nelle ultime 24 ore. Crescono ricoveri e terapia intensive. Quasi 5mila i nuovi casi solo in Lombardia (Di sabato 24 ottobre 2020) nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 19.644, ieri erano stati 19.143. In aumento anche i decessi: 151 contro i 91 della giornata precedente. nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sul territorio nazionale sono stati effettuati 177.669 tamponi in diminuzione rispetti ai 182.032 di venerdì. I pazienti attualmente positivi Crescono di 17.180 unità portando il numero totale a 203.182, mentre i casi totali dall’inizio della pandemia toccano oggi quota 504.509. Salgono a 264.117 (+2.309) i guariti. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.287 (+738), di cui 1.128 (+79) si trovano nelle terapie intensive. I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020)24 ore idi Coronavirus in Italia sono 19.644, ieri erano stati 19.143. In aumento anche i decessi: 151 contro i 91 della giornata precedente.24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sul territorio nazionale sono stati effettuati 177.669 tamponi in diminuzione rispetti ai 182.032 di venerdì. I pazienti attualmente positividi 17.180 unità portando il numero totale a 203.182, mentre itotali dall’inizio della pandemia toccano oggi quota 504.509. Salgono a 264.117 (+2.309) i guariti. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.287 (+738), di cui 1.128 (+79) si trovanoterapie. I ...

