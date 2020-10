ALLUVIONI in Italia, la stagione si è ampliata rispetto al passato (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ALLUVIONI lampo sono difficilmente prevedibili.La stagione del rischio alluvionale in Italia risulta ampliata rispetto al passato, in quanto per lunghi periodi misuriamo temperature della superficie dei mari superiori alla media. Sovente, l’autunno tarda a raffreddare la superficie marina, a causa dell’ingerenza di masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa, che a più riprese poi contrastano con l’aria oceanica. Questi giorni abbiamo osservato la genesi di temporali di eccezionale intensità sul Mediterraneo orientale, con associati insoliti tornado e trombe marine. Decine di trombe marine sono state osservate sul Mar di Levante, nelle Isole del Mar Egeo, a Creta. Questo è un segnale di cambiamento climatico. Poi ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Lelampo sono difficilmente prevedibili.Ladel rischio alluvionale inrisultaal, in quanto per lunghi periodi misuriamo temperature della superficie dei mari superiori alla media. Sovente, l’autunno tarda a raffreddare la superficie marina, a causa dell’ingerenza di masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa, che a più riprese poi contrastano con l’aria oceanica. Questi giorni abbiamo osservato la genesi di temporali di eccezionale intensità sul Mediterraneo orientale, con associati insoliti tornado e trombe marine. Decine di trombe marine sono state osservate sul Mar di Levante, nelle Isole del Mar Egeo, a Creta. Questo è un segnale di cambiamento climatico. Poi ...

nicolacichelli : Il partito dei Verdi in Italia gode di consensi ridicoli, circa 1,5%. In un Paese in cui ogni volta che piove, ci s… - GuelfiLuca : In Italia, come durante alluvioni o terremoti, scuole ed ospedali risultano essere i luoghi meno sicuri... Sara’ or… - 3BMeteo : Le alluvioni nella storia del mese di ottobre #meteostoria - Angelo00238990 : La Zanicchi che contesta un presidente di destra? Domani alluvioni in tutta Italia. #DittaturaSanitaria Iva Zanicc… - tempoitaliait : Tempesta alluvionale, a rischio ampie aree del Portogallo e della Spagna. Pessime notizie anche per l'Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : ALLUVIONI Italia ALLUVIONI in Italia, la stagione si è ampliata rispetto al passato Meteo Giornale Calamità naturali: assicurato solo il 4,5% delle case

Negli ultimi decenni le catastrofi naturali in Italia sono costate quasi 310 miliardi di euro; le alluvioni sono l'evento più frequente (35%), ma quello che impatta di più sul piano economico sono i t ...

A Tenda arriva il primo treno passeggeri: l’alta Val Roia, ad oltre 20 giorni dalla tempesta, non è più isolata

La ripresa dei collegamenti su rotaia, gli unici al momento possibili, segna un avvenimento importante nel post-alluvione. Un momento simbolo, un segnale di una prima ripartenza ...

Negli ultimi decenni le catastrofi naturali in Italia sono costate quasi 310 miliardi di euro; le alluvioni sono l'evento più frequente (35%), ma quello che impatta di più sul piano economico sono i t ...La ripresa dei collegamenti su rotaia, gli unici al momento possibili, segna un avvenimento importante nel post-alluvione. Un momento simbolo, un segnale di una prima ripartenza ...