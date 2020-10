Allarme Covid a Milano, la denuncia del 118 è spaventosa (Di sabato 24 ottobre 2020) In crescita a Milano, causa Covid, il trend delle chiamate per problemi respiratori. “Sembra febbraio”, ha commentato un operato del 118 lombardo: situazione a rischio Sembra di essere tornati a… Questo articolo Allarme Covid a Milano, la denuncia del 118 è spaventosa è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 ottobre 2020) In crescita a, causa, il trend delle chiamate per problemi respiratori. “Sembra febbraio”, ha commentato un operato del 118 lombardo: situazione a rischio Sembra di essere tornati a… Questo articolo, ladel 118 èè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : #Covid-19 record di positivi in #Campania in 24 ore 2280 casi. L'allarme di @VincenzoDeLuca : 'Chiudiamo tutto per… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 l'allarme di @VincenzoDeLuca e @FontanaPres boom di casi in #Campania (2280 positivi) e #Lombardia (5mila… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 L'allarme del fisico Giorgio Parisi : 'misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti' #ANSA - IdaFava : RT @marioricciard18: Covid, allarme dei pronto soccorso: 'Presi d'assalto ma manca personale, non reggiamo più' - Yogaolic : RT @RaiNews: Seconda ondata #Coronavirus, allarme medici emergenza: pronto soccorso presi d'assalto -