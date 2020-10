All Together Now | la terza edizione inizia mercoledì 4 novembre 2020

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ora è ufficiale: ladi AllNow avrà inizio mercoledì 4in prima serata, ovviamente su Canale 5. Alla conduzione Michelle Hunziker. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore con la messa in onda dei promo della trasmissione che quest’anno vedrà nei panni di giurato oltre che il confermato J-Ax anche le novità Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. La collocazione in palinsesto decisa da Mediaset rende chiara l’intenzione di proteggere il programma prodotto da Endemol Shine Italy dalla sfida alla quale sembrava destinato al giovedì contro l’imbattibile Doc – Nelle tue mani di Luca Argentero su Rai1. In quella serata, a quanto pare, al momento Canale 5 continuerà a proporre Chi vuol essere ...

Ultime Notizie dalla rete : All Together

Tvblog

La pandemia di COVID-19 ha comportato disagi e sfide globali senza precedenti. Ha evidenziato e ampliato le lacune esistenti nella copertura sanitaria universale e ha messo in luce la necessità pressa ...L'azienda annuncia l'aumento degli investimenti nell'R&D per rafforzare la cooperazione già in atto con oltre un migliaio di imprese. E punta a "incubare" applicazioni 5G in tutti i settori industrial ...