Agnese di Dio | Jane Fonda | ecco come si preparò al ruolo tra ipnosi e sigarette

Al fine di interpretare al meglio la dottoressa Martha Livingston in Agnese di Dio Jane Fonda si è dedicata all'ipnosi ed è stata costretta a ricominciare a fumare. Jane Fonda si preparò per il ruolo della dottoressa Martha Livingston di Agnese di Dio ricorrendo all'ipnosi e riprendendo il vizio del fumo: questa volta però le sue sigarette erano molto particolari. A proposito delle donne del cast, il regista Norman Jewison osservò: "Abbiamo tre delle attrici più importanti del momento e non capita spesso di girare un film in cui compaiano delle donne in tutti i ruoli principali". Nella vita reale Jane aveva smesso di fumare dieci anni prima di realizzare questa ...

