Afghanistan L’ambiguità dei Talebani e il processo di pace americano

Leggi su formiche

(Di sabato 24 ottobre 2020) Nove civili sono morti quando l’esplosione di un ordigno piazzato lungo una strada ha travolto un bus che viaggiava verso est uscendo da Kabul, la capitale dell’. Sulla notizia ci sono alcune note da sottolineare, a cominciare dal giro da cui è partita: è stato infatti il portavoce del governatore della provincia di Ghazni – dove è avvenuto l’attentato – ad avvisare la Xinhua. È interessante dunque notare come l’agenzia di stampa cinese sia stata avvertita per prima, permettendo a Pechino di far circolare l’informazione: con un pizzico di malizia, si può notare come la questione dell’sia un elemento delicato per Washington, e su cui la Cina non perde occasione di far emergere incongruenze. Gli Stati Uniti hanno infatti intavolato un negoziato ...