Achille Lauro: al Lovers sì, ma da remoto (Di sabato 24 ottobre 2020) Iconico, trasformista e simbolo per la comunità LGBT. Atteso al Lovers Film Festival nella giornata di chiusura della rassegna, Achille Lauro conferma la sua partecipazione all’evento, che si svolgerà, però, da remoto. Il Cantante affronterà l’intervista condotta da Vladimir Luxuria comodamente dalla sua dimora. Appuntamento fissato per domenica 25 ottobre alle ore 20.15. L’evento di chiusura potrà essere seguito sia dal vivo, nella sala Calabria del Cinema Massimo di Torino, che in streaming sui canali di Lovers. Achille Lauro, Sanremo, 19 ottobre 2019 – Photo Credits: © Roberto FinizioLauro al Lovers Scelta ragionata per Achille ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Iconico, trasformista e simbolo per la comunità LGBT. Atteso alFilm Festival nella giornata di chiusura della rassegna,conferma la sua partecipazione all’evento, che si svolgerà, però, da. Il Cantante affronterà l’intervista condotta da Vladimir Luxuria comodamente dalla sua dimora. Appuntamento fissato per domenica 25 ottobre alle ore 20.15. L’evento di chiusura potrà essere seguito sia dal vivo, nella sala Calabria del Cinema Massimo di Torino, che in streaming sui canali di, Sanremo, 19 ottobre 2019 – Photo Credits: © Roberto FinizioalScelta ragionata per...

Scelta ragionata per Achille Lauro che ha dichiarato: “In conformità con le nuove disposizioni di sicurezza per il Covid 19 e per disincentivare la mobilità tra regioni, ho deciso di presenziare ...

