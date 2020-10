“Abbiamo paura di essere contagiati dai bimbi italiani”, famiglie cinesi non mandano i figli nella scuola pubblica a Prato (Di sabato 24 ottobre 2020) Le famiglie cinesi contro gli italiani: “sono poco attenti, vanno ovunque mentre noi stiamo chiusi in casa”. Una mamma cinese, intervistata da “Mattino Cinque”, ha parlato a nome delle famiglie della comunità cinese di Prato che hanno deciso di non mandare i loro figli nella scuola pubblica durante l’emergenza coronavirus a causa della poca attenzione prestata dagli italiani. “Abbiamo paura di essere contagiati dai bambini italiani”, ha continuato la madre cinese. 140 ragazzini dunque si assenteranno da scuola, ma la comunità cinese ha subito provveduto ad organizzare lezioni online.L'articolo “Abbiamo ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Lecontro gli italiani: “sono poco attenti, vanno ovunque mentre noi stiamo chiusi in casa”. Una mamma cinese, intervistata da “Mattino Cinque”, ha parlato a nome delledella comunità cinese diche hanno deciso di non mandare i lorodurante l’emergenza coronavirus a causa della poca attenzione prestata dagli italiani. “Abbiamodidai bambini italiani”, ha continuato la madre cinese. 140 ragazzini dunque si assenteranno da, ma la comunità cinese ha subito provveduto ad organizzare lezioni online.L'articolo “Abbiamo ...

MarioManca : Mi rincuora l'ironia su questa nuova conferenza di #Conte. Io riesco solo a pensare alla rabbia e alla paura per tu… - chetempochefa : 'Io faccio da sempre l'inviata, giro il mondo. Ma adesso non so più...di giorno in giorni confini che si chiudono,… - gian_lu81 : @erredantes Confermo, io e mi moglie sabato scorso abbiamo portato i bambini a vedere trash (film d’animazione). Av… - ClaudioFailli : @TereTWT Infatti, ci dominano con la paura e la delazione. Ma non vinceranno. Abbiamo sempre un angolo in cui loro non potranno mai entrare - Macsjd57 : Avete perso mesi a parlare del nulla e adesso ci richiudete in casa, vergognatevi, abbiamo più paura di voi che del virus @GiuseppeConteIT -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiamo paura La paura di perdere le persone care: come affrontare e superare il senso di abbandono fortuneita.com