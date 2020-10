“A Viso Aperto” il docufilm di Ambrogio Crespi sulle zone Covid più colpite durante l’emergenza sanitaria (Di sabato 24 ottobre 2020) “A Viso Aperto” il docufilm di Ambrogio Crespi sulle zone Covid più colpite Giovedì 22 Ottobre 2020 si è tenuta a Roma la proiezione del docufilm “A Viso Aperto” di Ambrogio Crespi presso il Cinema Moderno – The Space. La pellicola, nata da un’idea di Luigi Crespi, è stata girata durante il lockdown nelle zone Covid più colpite durante l’emergenza sanitaria. Il film parte da Lombardia, Piemonte, Veneto e Lazio. Come una linea immaginaria che rappresenta il punto di contatto nella ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020) “AAperto” ildipiùGiovedì 22 Ottobre 2020 si è tenuta a Roma la proiezione del“AAperto” dipresso il Cinema Moderno – The Space. La pellicola, nata da un’idea di Luigi, è stata giratail lockdown nellepiùl’emergenza. Il film parte da Lombardia, Piemonte, Veneto e Lazio. Come una linea immaginaria che rappresenta il punto di contatto nella ...

pfmajorino : Una notizia terribile. A viso aperto dobbiamo contrastare questa politica medioevale. Questa non è #Europa. - CCKKI : RT @GioFasanella: Non preoccupano i napoletani che protestano a viso aperto, quelli vanno ascoltati e compresi. Preoccupano invece gli 'inc… - GioFasanella : Non preoccupano i napoletani che protestano a viso aperto, quelli vanno ascoltati e compresi. Preoccupano invece gl… - alecaronss : RT @la_pausapranzo: #Oroscopo #CANCRO #24ottobre Purtroppo non siete ancora stati in grado di affrontare a viso aperto qualcuno che vi ha f… - la_pausapranzo : #Oroscopo #CANCRO #24ottobre Purtroppo non siete ancora stati in grado di affrontare a viso aperto qualcuno che vi… -