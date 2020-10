A scuola con il gel lubrificante e il gatto di 37 metri: le "follie" della settimana (Di sabato 24 ottobre 2020) Fabio Franchini La bimba che porta a scuola il gel lubrificante della mamma e la piccola che fotografa la madre senza vestiti mandando le foto a (quasi) tutta la rubrica. Ecco tutte le notizie più strambe degli ultimi sette giorni Una bambina si è portata a scola il gel lubrificante della madre pensando fosse gel igienizzante e un’altra bimba ha fotografato la propria mamma senza vestiti mandando le foto osè a (quasi tutta la rubrica). E poi c’è quel gatto grande 37 metri e il problema delle esalazioni delle mucche. Il nuovo appuntamento settimanale con la rubrica Stra-notizie è servito Igienizzante? No, lubrificante... Scambiare un gel lubrificante per un gel ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Fabio Franchini La bimba che porta ail gelmamma e la piccola che fotografa la madre senza vestiti mandando le foto a (quasi) tutta la rubrica. Ecco tutte le notizie più strambe degli ultimi sette giorni Una bambina si è portata a scola il gelmadre pensando fosse gel igienizzante e un’altra bimba ha fotografato la propria mamma senza vestiti mandando le foto osè a (quasi tutta la rubrica). E poi c’è quelgrande 37e il problema delle esalazioni delle mucche. Il nuovo appuntamentole con la rubrica Stra-notizie è servito Igienizzante? No,... Scambiare un gelper un gel ...

