Maria Sorbi Fino a 45 mezzi in attesa fuori dalle strutture. Boom di chiamate al 112. Areu: "Servono più veicoli e personale" Al di là di qualsiasi bollettino sui numeri dei nuovi positivi ai test, c'è un elemento che dà la dimensione della portata dell'epidemia, almeno a chi abita a Milano. Sono le sirene delle ambulanze, che ritornano ad avere un suono più inquietante del solito e hanno una frequenza più intensa, anche di notte. L'effetto dello tsunami dei contagi si fa sentire anche nei pronto soccorso. In questi giorni, i Pazienti sono stati costretti spesso ad attendere il proprio turno al triage sui mezzi, per evitare assembramenti nelle astanterie. Troppe richieste prima dello smistamento tra casi sospetti Covid e urgenze ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano pronto Covid, a Milano pronto soccorso pieni: pazienti in attesa su ambulanze Corriere della Sera A Milano pronto soccorso pieni. Pazienti fermi nelle ambulanze

Mercoledì scorso i centralini del 112 sono andati il tilt per un eccesso di richieste e contemporaneamente alcuni pronto soccorso della città sono stati riempiti. In sofferenza in particolar modo ...

Coronavirus, inchiesta sull'ospedale: "La sanificazione di Alzano? Un falso"

E proprio per gli ultimi due, l’ipotesi è che abbiamo dichiarato il falso in atto pubblico in riferimento al fatto che erano state adottate tutte le misure previste dalle norme per la sanificazione ...

