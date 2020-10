Zingaretti sfida il governo sul Mes | Presenti un piano credibile sulla sanità

Leggi su agi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - Tutto il Partito Democratico, Roberto Gualtieri compreso, vuole che l'Italia richieda il Meccanismo europeo di stabilità finalizzato agli investimenti in;. Quello che arriva da Nicola Zingaretti è una precisazione che suona anche da avvertimento a chi, nelle ultime ore, ha speculato su una possibile frattura fra Zingaretti e il ministro dell'Economia. Nessuna frattura, anzi: durante la sua relazione alla direzione nazionale, Zingaretti lancia una sfida a maggioranza e. Mes strada maestra Il Mes, per il segretario, è la strada maestra per mettere a punto quelle "; nuova" di cui il paese ha tanto più bisogno alla luce dell'emergenza coronavirus e di cui ha segnalato la necessità anche il, con il premier Giuseppe Conte e con il ...