Zingaretti dice che il Pd «vuole essere il pilastro politico dell’aiuto agli italiani» (Di venerdì 23 ottobre 2020) La battaglia contro il Covid «è ancora durissima, come avevamo previsto il virus non è stata ancora sconfitto. Gli ultimi dati destano molta preoccupazione, una situazione di allarme rosso che riguarda l’intera Europa», ha detto Zingaretti. A questo ha aggiunto parole che fanno riferimento al ruolo che il Pd vorrebbe avere come parte della maggioranza: il partito «sente tutta la responsabilità di questa fase, vogliamo essere il pilastro politico dell’aiuto agli italiani». LEGGI ANCHE >>> Il Pd chiede a Conte un vertice urgente per varare nuove misure restrittive Zingaretti: «Vedremo se le decisioni saranno sufficienti» Parlando delle misure ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) La batta contro il Covid «è ancora durissima, come avevamo previsto il virus non è stata ancora sconfitto. Gli ultimi dati destano molta preoccupazione, una situazione di allarme rosso che riguarda l’intera Europa», ha detto. A questo ha aggiunto parole che fanno riferimento al ruolo che il Pd vorrebbe avere come parte della maggioranza: il partito «sente tutta la responsabilità di questa fase, vogliamoildell’aiuto». LEGGI ANCHE >>> Il Pd chiede a Conte un vertice urgente per varare nuove misure restrittive: «Vedremo se le decisioni saranno sufficienti» Parlando delle misure ...

L'ordinanza del sindaco Raggi riguarda Campo de' Fiori, piazza Trilussa, piazza Madonna de' Monti, via del Pigneto e via Pesaro. Sanzioni fino a mille euro ...

"E' molto positiva la volontà di lavorare su un patto di legislatura proposto dalle forze di governo ed accolto dal presidente Conte". Per quanto riguarda il governo "con questa nave in tempesta non è ...

