Zero emissioni entro il 2050. Cosa dice il primo accordo firmato dai ministri dell’ambiente europei (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri dell’Ambiente Ue è arrivato a un accordo su uno dei fondamentali obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030: emissioni Zero entro il 2050 per poter salvare il pianeta dagli effetti di una crisi climatica sempre più evidente. Tra i Paesi meno partecipi al piano la Bulgaria, astenutasi dalla votazione, mentre Svezia, Lussemburgo, Danimarca, Spagna e Austria hanno spinto i presenti verso decisioni ancora più significative, proponendo un obbligo di emissioni Zero non solo per l’Unione europea ma per ogni singolo Paese. Una responsabilità non solo comune quindi ma anche individuale, che a dicembre dovrà trovare una nuova conferma. Oltre ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Consiglio deidell’Ambiente Ue è arrivato a unsu uno dei fondamentali obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030:ilper poter salvare il pianeta dagli effetti di una crisi climatica sempre più evidente. Tra i Paesi meno partecipi al piano la Bulgaria, astenutasi dalla votazione, mentre Svezia, Lussemburgo, Danimarca, Spagna e Austria hanno spinto i presenti verso decisioni ancora più significative, proponendo un obbligo dinon solo per l’Unione europea ma per ogni singolo Paese. Una responsabilità non solo comune quindi ma anche individuale, che ambre dovrà trovare una nuova conferma. Oltre ...

GIConfindustria : Essere il primo continente a emissioni zero significa anche avere un paradigma economico modellato sulle politiche… - ADM_assdemxmi : RT @ansaeuropa: Ma saranno i leader degli Stati membri a decidere a dicembre sui target al 2030. - antoninobill : Clima: primo accordo europeo, zero emissioni al 2050 - elli586 : RT @ansa_ambiente: Raggiunto l’accordo per una parziale legge sul #clima: il Consiglio dei ministri dell’Ambiente dell’#UE ha fissato l’obi… - GiaSilvestrini : RT @motus_e: MOTUS-E partecipa alla 14° edizione di @KeyEnergyit, la vetrina internazionale di tecnologie, servizi e soluzioni integrate pe… -