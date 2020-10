Zelletta | il confronto atteso con Alice | lui nega il tradimento | ma lei insiste

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Andreaal Grande Fratello Vip ha undiretto conFabbrica. Il gieffino si difende e si dichiara pronto a querelare. Non solo, ribadisce il suo amore per Natalia Paragoni e smentisce ilL'articolo proviene da Gossip e Tv.

