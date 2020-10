Xbox Series X/S sono sold out per la seconda volta in Giappone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Amazon Japan ha esaurito i pre-order di Xbox Series X e S per la seconda volta nella regione.Il rivenditore ha reso disponibile la seconda ondata di stock di console questa mattina ed entrambe le console X e S sono esaurite rapidamente nel giro di poche ore.È la seconda volta che i preordini di Xbox Series X e S sono velocemente sold-out in Giappone. Durante la prima fase di preordine a settembre, Series X è andata esaurita in meno di 20 minuti su Amazon Japan. Un'ora dopo, anche Series S era esaurita presso il rivenditore.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Amazon Japan ha esaurito i pre-order diX e S per lanella regione.Il rivenditore ha reso disponibile laondata di stock di console questa mattina ed entrambe le console X e Sesaurite rapidamente nel giro di poche ore.È lache i preordini diX e Svelocemente-out in. Durante la prima fase di preordine a settembre,X è andata esaurita in meno di 20 minuti su Amazon Japan. Un'ora dopo, ancheS era esaurita presso il rivenditore.Leggi altro...

