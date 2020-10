‘X Factor’ | ecco il cast definitivo della quattordicesima edizione!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Laedizione di X Factor è arrivata ad un punto di svolta: ilcompleto è stato finalmente formato. Dopo le puntate di scrematura, in cui sono stati provinati tantissimi cantanti diversi, Hell Raton, Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli, i giudici del talent, hanno scelto i loro artisti per le loro squadre. Hell Raton per la categoria Under Donne ha scelto: cmqmartina, Casadilego e Mydrama. La Marrone, per la squadra Under Uomini, ha selezionato: Santi, Blue Phelix e Blind. Nella categoria Over, Mika propone: Eda Marì, Vergo e NAIP. Ultimo, ma non per importanza, Agnelli nella categoria Gruppi ha scelto: Melancolia, Little Pieces of Marmelade e Manitoba. Di seguito una gallery con le immagini delle squadre in gara: Sono 12 quindi i talenti in gara nel programma condotto da Alessandro Cattelan, ma solo uno di loro ...