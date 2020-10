Wuhan oggi | l’italiana Ilham | ‘Ristoranti aperti e niente mascherine’ VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilham Mounssif, italiana di origini marocchine che vive in Cina, mostra come si vive in tutta felicità a Wuhan oggi. Immagini da non credere. Lei è Ilham Mounssif ed è una ragazza italiana originaria del Marocco che si trova da diverso tempo nei pressi di Wuhan. Lei ha 25 anni, è cresciuta in Sardegna e … L'articolo Wuhan oggi l’italiana Ilham ‘Ristoranti aperti e niente mascherine’ VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 23 ottobre 2020)Mounssif, italiana di origini marocchine che vive in Cina, mostra come si vive in tutta felicità a. Immagini da non credere. Lei èMounssif ed è una ragazza italiana originaria del Marocco che si trova da diverso tempo nei pressi di. Lei ha 25 anni, è cresciuta in Sardegna e … L'articolol’italiana‘Ristorantimascherine’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

panettos : RT @CesareSacchetti: A Wuhan si va in giro senza mascherina. Le strade sono piene e non c'è nessun distanziamento. Il Nuovo Ordine Mondial… - Silvergio2377 : RT @sabrimaggioni: Così si vive oggi a #Wuhan: ristoranti pieni, poche #mascherine, niente #distanziamento. Così la #Cina si è mangiata le… - Ziafranci1 : RT @jabbaTM: Così si vive oggi a Wuhan: ristoranti pieni e poche mascherine, la testimonianza dalla città cinese - MuredduGiovanni : RT @CesareSacchetti: A Wuhan si va in giro senza mascherina. Le strade sono piene e non c'è nessun distanziamento. Il Nuovo Ordine Mondial… - Bobbio65M : RT @CesareSacchetti: A Wuhan si va in giro senza mascherina. Le strade sono piene e non c'è nessun distanziamento. Il Nuovo Ordine Mondial… -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan oggi Così si vive oggi a Wuhan: ristoranti pieni e poche mascherine, la testimonianza dalla città cinese Corriere TV Wuhan oggi | l’italiana Ilham | ‘Ristoranti aperti e niente mascherine’ VIDEO

Ilham Mounssif, italiana di origini marocchine che vive in Cina, mostra come si vive in tutta felicità a Wuhan oggi. Immagini da non credere. Lei è Ilham Mounssif ed è una ragazza italiana originaria ...

Ristoranti pieni e poche mascherine: oggi a Wuhan si vive così

Questo il racconto su Twitter dell’ambasciatrice culturale in Cina, Ilham Mounssif. Il video mostra una delle strade più frequentate della città cinese da cui si è diffusa l’epidemia di coronavirus ...

Ilham Mounssif, italiana di origini marocchine che vive in Cina, mostra come si vive in tutta felicità a Wuhan oggi. Immagini da non credere. Lei è Ilham Mounssif ed è una ragazza italiana originaria ...Questo il racconto su Twitter dell’ambasciatrice culturale in Cina, Ilham Mounssif. Il video mostra una delle strade più frequentate della città cinese da cui si è diffusa l’epidemia di coronavirus ...