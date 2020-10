(Di venerdì 23 ottobre 2020) Bisogna partire dall’epilogo per capire perché la vicendaracconta di un vizio. Quello di un Governo, ancor più dei 5 stelle, che ha iniettato nel sistema industriale italiano l’illusione che l’dipossa essere la panacea dei suoi mali. Dove pernon si intende la forma pubblica o semipubblica da conferire a un’azienda in crisi, ma i post trionfalistici dei ministri su Facebook, i selfie di festeggiamento, i sottotitoli dei capitalisti brutti e cattivi piegati all’obbedienza, l’occhio strizzato ai lavoratori, gli accordi autocelebrati come definitivi. Tutto questo è successo anche con lo stabilimento Whirpool di Napoli. Ed eccolo l’epilogo: l’amministratore delegato si presenta al tavolo del Governo e dice che ...

HuffPostItalia : Whirlpool, storia del fallimento dell'interventismo di stato autocelebrato sui social - fabius52 : RT @HuffPostItalia: Whirlpool, storia del fallimento dell'interventismo di stato autocelebrato sui social - FilippoCarmigna : RT @HuffPostItalia: Whirlpool, storia del fallimento dell'interventismo di stato autocelebrato sui social - ottavio1974 : RT @HuffPostItalia: Whirlpool, storia del fallimento dell'interventismo di stato autocelebrato sui social - Angela3v999 : RT @HuffPostItalia: Whirlpool, storia del fallimento dell'interventismo di stato autocelebrato sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool storia

E ora la storia bisogna riprenderla dall’inizio ... Il Governo ritiene tutto per fatto e al Mise non si tengono più riunioni su Whirlpool. Ma ad aprile Di Maio si ritrova una lettera sulla scrivania.Un secolo fa nasceva Gianni Rodari. A distanza di cento anni oggi torna, in versione fumetto per Einaudi Ragazzi, il reportage “I sepolti ...