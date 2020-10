West Ham-Manchester City, tifosi potranno vederla a due passi dallo stadio… ma al cinema (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una bella notizia per i tifosi del West Ham che domani potranno assistere alla partita contro il Manchester City in campionato direttamente su mega schermo, non dello stadio, bensì di un cinema. Lo riporta il Times che spiega come l'incontro sarà trasmesso in alcuni cinema di Londra in modo da far rispettare le leggi riguardo al numero di spettatori che possono assistere all'evento in live.West Ham-Manchester City trasmessa al cinemaLa partita di Premier League tra gli Hammers e la squadra di Guardiola curiosamente verrà trasmessa da diversi cinema ma in modo particolare fa specie come proprio a 500 metri dallo stadio ci sia una delle sale che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una bella notizia per idelHam che domaniassistere alla partita contro ilin campionato direttamente su mega schermo, non dello stadio, bensì di un. Lo riporta il Times che spiega come l'incontro sarà trasmesso in alcunidi Londra in modo da far rispettare le leggi riguardo al numero di spettatori che possono assistere all'evento in live.Ham-trasmessa alLa partita di Premier League tra gli Hammers e la squadra di Guardiola curiosamente verrà trasmessa da diversima in modo particolare fa specie come proprio a 500 metristadio ci sia una delle sale che ...

