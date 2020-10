West Ham-Manchester City (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 23 ottobre 2020) C’è un continuo cambio al vertice della lista quote antepost dei bookmaker sulla squadra vincitrice del titolo. Viste le recenti vicissitudini dei Reds, che hanno perso Virgil van Dijk per almeno 6-7 mesi, è toccato agli uomini di Guardiola operare il sorpasso e passare nuovamente favoriti (1.83 contro 3.25). C’è dunque da credere che il … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 23 ottobre 2020) C’è un continuo cambio al vertice della listaantepost dei bookmaker sulla squadra vincitrice del titolo. Viste le recenti vicissitudini dei Reds, che hanno perso Virgil van Dijk per almeno 6-7 mesi, è toccato agli uomini di Guardiola operare il sorpasso e passare nuovamente favoriti (1.83 contro 3.25). C’è dunque da credere che il … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : West Ham-Manchester City (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici - ItaSportPress : West Ham-Manchester City, tifosi potranno vederla a due passi dallo stadio... ma al cinema - - OscarYankee55 : @CurvaStone21km ???ma questo non è l'attore del film, non ricordo il nome, dove parlavano dei tifosi del West ham? - MiVisda : @stes75_ Hai quella del West Ham? Io Borussia Dortmund - stes75_ : Ho paragonato la mascherina West Ham, e quella dell Inter. Ragazzi siamo indietro anni luce -