We are who we are | le anticipazioni della terza puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) We are who we are è la serie Sky diretta da Luca Guadagnino e in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Questa sera, 23 ottobre 2020, tornano le avventure di Fraser e Caitlin. Ecco le, con gli episodi 5 e 6. Penultimo appuntamento dunque con l’acclamata serie del regista di Chiamami con il tuo nome: settimana prossima l’atteso finale di stagione. Tutto quello che c’è da sapere sulla serieNel primo dei due episodi in onda stasera, il quinto degli otto previsti, Caitlin ha un appuntamento con Giulia, la ragazza che ha conosciuto mentre era travestita da ragazzo. Preoccupata, chiede aiuto al suo amico Fraser che cerca di rassicurarla, ma Caitlin insiste perché l’amico le tagli i capelli in modo da ...