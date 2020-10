Vuelta a España 2020: nella prima volata si impone Sam Bennett, terzo Mareczko (Di venerdì 23 ottobre 2020) Parla ancora irlandese, dopo ieri con Dan Martin, la Vuelta a España 2020. Oggi è andata in scena la quarta tappa della corsa iberica: la Numancia-Ejea de los Caballeros di 191,7 km, nella quale è riuscito ad imporsi il velocista della Deceuninck – Quick Step Sam Bennett, che è andato a timbrare il cartellino nella prima volata a disposizione. Resta in Maglia Rossa senza problemi Primoz Roglic. Quattro corridori hanno preso spazio subito dopo il via: Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Luis Angel Maté (Cofidis), Jesus Ezquerra e Willie Smit (Burgos-BH). La fuga però non è riuscita a prendere molto margine: Deceuninck Quick Step, Trek – Segafredo, EF Education First e Bora Hansgrohe si sono divise il compito di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Parla ancora irlandese, dopo ieri con Dan Martin, laa España. Oggi è andata in scena la quarta tappa della corsa iberica: la Numancia-Ejea de los Caballeros di 191,7 km,quale è riuscito ad imporsi il velocista della Deceuninck – Quick Step Sam, che è andato a timbrare il cartellinoa disposizione. Resta in Maglia Rossa senza problemi Primoz Roglic. Quattro corridori hanno preso spazio subito dopo il via: Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Luis Angel Maté (Cofidis), Jesus Ezquerra e Willie Smit (Burgos-BH). La fuga però non è riuscita a prendere molto margine: Deceuninck Quick Step, Trek – Segafredo, EF Education First e Bora Hansgrohe si sono divise il compito di ...

