Volontario nella sperimentazione del vaccino | «Un dovere da cittadino e da medico»

(Di venerdì 23 ottobre 2020) «Ho visto sui social una comunicazione sulla ricerca di volontari. Vivendo a Cambridge conosco una persona che lavora alla sperimentazione, mi sono informato e ho subito compilato un questionario on line», Antonio Metastasio, psichiatra e geriatra originario di Terni racconta così come è iniziato il suo percorso da volontario nella sperimentazione del vaccino per il Covid che AstraZeneca sta sviluppando con l’Università di Oxford.