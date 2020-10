Volo cancellato? Ora potete chiedere il rimborso anche per Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un passeggero guarda il tabellone delle partenze in aeroporto (foto ufficio stampa)I viaggiatori che avevano visto cancellati i loro voli ora potranno scegliere il rimborso in denaro al posto del voucher. A seguito dei procedimenti avviati a fine settembre dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), le compagnie aeree Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama hanno deciso di offrire anche l’opzione del rimborso nel caso di cancellazioni che non sarebbero state giustificate dall’emergenza Covid-19. Prendendo atto della nuova policy delle compagnie, l’Authority ha quindi deciso di non adottare misure cautelari nei loro confronti, pur proseguendo con le indagini su eventuali pratiche commerciali ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un passeggero guarda il tabellone delle partenze in aeroporto (foto ufficio stampa)I viaggiatori che avevano visto cancellati i loro voli ora potranno scegliere ilin denaro al posto del voucher. A seguito dei procedimenti avviati a fine settembre dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), le compagnie aereehanno deciso di offrirel’opzione delnel caso di cancellazioni che non sarebbero state giustificate dall’emergenza Covid-19. Prendendo atto della nuova policy delle compagnie, l’Authority ha quindi deciso di non adottare misure cautelari nei loro confronti, pur proseguendo con le indagini su eventuali pratiche commerciali ...

Inoltre, i vettori hanno anche potenziato gli strumenti di assistenza gratuita per i passeggeri che si sono trovati nella situazione di vedersi cancellato il volo. Contro la pratica del solo voucher ...

L'Authority non adotterà provvedimenti contro Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama dopo la decisione di queste ultime di non offrire più solo voucher

La cancellazione, ricorda l’Antitrust ,”era motivata con ... per la pandemia Covid ai soli casi in cui non è stato oggettivamente possibile operare il volo a causa di restrizioni ai trasferimenti di ...

