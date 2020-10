Volley femminile, Serie A1 2020-2021, settima giornata. Monza sfida la corazzata Conegliano, Scandicci-Novara: profumo di play-off? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alla settima giornata l’Imoco Conegliano non ha nessuna intenzione di riposare, anche perchè a Villorba sabato sera arriva una Saugella Monza che arriva dalla vittoria di martedì contro Firenze che l’ha portata fino al quarto posto provvisorio in classifica. La capolista imbattuta non ha alcuna intenzione di frenare ma dovrà fare molta attenzione contro la squadra monzese della ex di turno Danesi e compagne che sta crescendo e non ha nulla da perdere come tutte le squadre che fanno visita alle venete. Il big match di giornata si gioca sabato sera (diretta Raisport) a Scandicci fra due delle più accreditate pretendenti alla seconda piazza o comunque a due dei primi quattro posti della graduatoria, la Savino del Bene che occupa la seconda posizione ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Allal’Imoconon ha nessuna intenzione di riposare, anche perchè a Villorba sabato sera arriva una Saugellache arriva dalla vittoria di martedì contro Firenze che l’ha portata fino al quarto posto provvisorio in classifica. La capolista imbattuta non ha alcuna intenzione di frenare ma dovrà fare molta attenzione contro la squadra monzese della ex di turno Danesi e compagne che sta crescendo e non ha nulla da perdere come tutte le squadre che fanno visita alle venete. Il big match disi gioca sabato sera (diretta Raisport) afra due delle più accreditate pretendenti alla seconda piazza o comunque a due dei primi quattro posti della graduatoria, la Savino del Bene che occupa la seconda posizione ...

Continua il lavoro della Libellula Nerostellata Volley, in vista del debutto nella Serie B2 femminile 2020/2021. Debutto che è stato posticipato, come comunicato nelle scorse ore dalla Federazione ...

PERUGIA – Ultimi botti di mercato nella pallavolo che si avvia verso la nuova stagione. È la Pallavolo Perugia ad assestarli colmando una lacuna che preoccupava a ridosso del via nella serie Bi femmin ...

