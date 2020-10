Volkswagen Golf GTD | quando il Diesel va di corsa

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) LaGTD è una delle ultime esponenti di un genere di auto il cui destino è fortemente in bilico, quello dellead alte prestazioni. Dal 1982, anno in cui uscì la primaGTD con il 1.6 turboda 70 CV, le cose sono molto cambiate e l'ottava generazione della sportiva a gasolio alza l'asticella delle performance a un livello mai visto prima. Il 2.0 TDI, infatti, eroga ben 200 CV e ha una coppia massima di 400 Nm, disponibili in maniera costante da 1.750 giri e fino a 3.500 giri e scaricati sulle ruote anteriori attraverso il cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. I numeri sono entusiasmanti, con una velocità massima di 245 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi. Come tutti i motori ...