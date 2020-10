(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono ildei biglietti in caso di cancellazione deie ora i consumatori possonotra. E' quanto comunica l'Antitrust che ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di quattro sub-procedimenti nei confronti delle quattro aviolinee. Nel frattempo, riferisce l'autorità, proseguono i procedimenti principali per accertare eventuali pratiche commerciali scorrette. I sub-procedimenti sono stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti perpoiunilateralmente, offrendo in cambio ai consumatori soltanto i. La cancellazione era motivata con la diffusione del contagio da ...

fisco24_info : Voli cancellati, ora si può scegliere tra rimborso o voucher : Dopo avvio dei procedimenti dell'Antitrust contro Ry… - Adnkronos : Voli cancellati, ora si può scegliere tra rimborso o voucher - TV7Benevento : Voli cancellati, ora si può scegliere tra rimborso o voucher... - LadyRoran : @inthehobbithole Madò che palle ?? io ho fatto richiesta di rimborso per dei voli cancellati ad APRILE e ancora sto… - inthehobbithole : Mi hanno detto ah no manco i scali fai quei voli quel giorno sono cancellati ?? DIRLO ?????? sto vedendo quanto mi t… -

Ultime Notizie dalla rete : Voli cancellati

Adnkronos

Questi erano stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, motivata con il Covid, offrendo in cambio ai consumatori soltanto i voucher.I sub-procedimenti sono stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, offrendo in cambio ai consumatori soltanto i voucher. La ...