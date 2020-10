Voli cancellati causa Covid, ora possibile anche il rimborso (Di venerdì 23 ottobre 2020) Voli cancellati causa Covid-19, dietrofront delle compagnie dopo l’intervento dell’Antitrust: oltre ai voucher, ora subentrano anche i rimborsi effettivi in termini economici. Per i Voli cancellati causa Covid-19, adesso, si potrà scegliere tra rimborsi diretti o voucher. Lo comunica l’Antitrust dopo aver deciso di non adottare alcuna misura cautelare contro Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020)-19, dietrofront delle compagnie dopo l’intervento dell’Antitrust: oltre ai voucher, ora subentranoi rimborsi effettivi in termini economici. Per i-19, adesso, si potrà scegliere tra rimborsi diretti o voucher. Lo comunica l’Antitrust dopo aver deciso di non adottare alcuna misura cautelare contro Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue … L'articolo proviene da Inews.it.

