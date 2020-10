Viviana Parisi, i dubbi dei legali: “Non è caduta dal traliccio”. Il marito: “Mi chiese di lasciare casa” (Di venerdì 23 ottobre 2020) La caduta di Viviana Parisi dal traliccio è uno scenario che con il passare dei giorni convince sempre meno gli avvocati della famiglia. Per i legali Pietro Venuti e Claudio Mondello, le cause della tragica morte della 43enne, avvenuta lo scorso 3 agosto, andrebbero ricercate altrove, esaminando con più attenzione le ferite sul suo corpo … L'articolo Viviana Parisi, i dubbi dei legali: “Non è caduta dal traliccio”. Il marito: “Mi chiese di lasciare casa” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladidal traliccio è uno scenario che con il passare dei giorni convince sempre meno gli avvocati della famiglia. Per iPietro Venuti e Claudio Mondello, le cause della tragica morte della 43enne, avvenuta lo scorso 3 agosto, andrebbero ricercate altrove, esaminando con più attenzione le ferite sul suo corpo … L'articolo, idei: “Non èdal traliccio”. Il: “Midicasa” NewNotizie.it.

