Viviana Parisi, due nuovi indizi fanno pensare che sia stata uccisa (Di venerdì 23 ottobre 2020) A quasi tre mesi di distanza dalla vicenda di cronaca nera che ha colpito l’opinione pubblica, la verità sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello è ancora molto oscura. Sul banco restano ancora tutte le ipotesi: dall’incidente-suicidio, fino all’omicidio-suicidio. La famiglia della Parisi però tira dritto su un’altra ipotesi: omicidio. Per i legali, ci sono degli indizi che farebbero propendere per questa ipotesi. Giallo Caronia, dubbi sul suicidio di Viviana Parisi Come riportano le fonti locali, il nuovo sopralluogo effettuato dai legali della famiglia di Viviana Parisi hanno portato ad un memorandum consegnato alla Procura. In questo, si chiede di tener conto dei nuovi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) A quasi tre mesi di distanza dalla vicenda di cronaca nera che ha colpito l’opinione pubblica, la verità sulla morte die Gioele Mondello è ancora molto oscura. Sul banco restano ancora tutte le ipotesi: dall’incidente-suicidio, fino all’omicidio-suicidio. La famiglia dellaperò tira dritto su un’altra ipotesi: omicidio. Per i legali, ci sono degliche farebbero propendere per questa ipotesi. Giallo Caronia, dubbi sul suicidio diCome riportano le fonti locali, il nuovo sopralluogo effettuato dai legali della famiglia dihanno portato ad un memorandum consegnato alla Procura. In questo, si chiede di tener conto dei...

QuiMediaset_it : Al centro della nuova puntata di @QuartoGrado il giallo di Mariella Cimò e il caso di Viviana Parisi Conduce… - Noemithestar : Viviana Parisi: per i legali di Mondello lividi non compatibili con caduta dall'alto - CorriereCitta : Anticipazioni Quarto Grado, stasera in tv: il caso di Mariella Cimò, la morte di Viviana Parisi e Gioele… - MessinaMag : “Il corpo di Viviana Parisi presenta lividi, tumefazioni, ferite su parti e non a contatto con il terreno sottostan… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Viviana Parisi: “Perché quelle frasche sul corpo?”, istanza a procura dei legali del marito, Pietro Venuti e Claudio… -