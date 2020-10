Vittorio Feltri | la sentenza | Il nemico è il coronavirus | non chi lo combatte senza conoscerlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci sono delle differenze, c'; pandemia e pandemia. L'andamento del contagio; diverso in Italia rispetto ad altri Paesi, in Europa come in tutto il resto del mondo. E su questo insiste, spezzando una lancia a favore del governo. Lo fa su Twitter, dove cinguetta: "Tutti si scagliano contro i nostri amministratori e non tengono conto che Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Usa, Russia sono messi molto peggio di noi". Dunque, il direttore di Libero conclude: "Il; il Covid non chi lo". Un cinguettio arrivato al termina dell'ennesima giornata di polemiche, strette, coprifuochi e smentite. Insomma, un invito a mantenere la calma.