Vitalizi agli europarlamentari, il taglio della Corte Ue è scontato ma attenzione a non fare errori (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non è mio uso commentare le sentenze della magistratura, ancor meno quelle della Corte di Giustizia Europea. Fin da ieri, però, si sente la qualsiasi sulla sentenza riguardo ai Vitalizi degli europarlamentari. Bisognerebbe cercare di portare le cose ad una condizione di normalità. Fatti salvi ulteriori chiarimenti da parte della Corte di Giustizia, l’irricevibilità del ricorso mi sembrava un esito piuttosto scontato. Si è rispettato il principio di legalità e di attribuzione delle competenze, niente di più. Ciò che si ribadisce, in altri termini, è che il Parlamento ha piena legittimità nel prendere delle decisioni, anche delicate fortunatamente. E vorrei ben vedere. Di contro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non è mio uso commentare le sentenzemagistratura, ancor meno quelledi Giustizia Europea. Fin da ieri, però, si sente la qualsiasi sulla sentenza riguardo aidegli. Bisognerebbe cercare di portare le cose ad una condizione di normalità. Fatti salvi ulteriori chiarimenti da partedi Giustizia, l’irricevibilità del ricorso mi sembrava un esito piuttosto. Si è rispettato il principio di legalità e di attribuzione delle competenze, niente di più. Ciò che si ribadisce, in altri termini, è che il Parlamento ha piena legittimità nel prendere delle decisioni, anche delicate fortunatamente. E vorrei ben vedere. Di contro, ...

