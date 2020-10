Vincenzo De Luca vuole chiudere la Campania, verso il lockdown dal 26 ottobre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vincenzo De Luca vuole chiudere la Campania a partire da lunedì 26 ottobre: almeno questo è quanto trapela dal suo profilo Facebook ufficiale. Il governatore ritiene indispensabile passare subito al lockdown in quanto i dati attuali sul contagio non consentono di proseguire con provvedimenti parziali, a suo giudizio poco efficaci per contenere la curva epidemiologica. Vincenzo De Luca fa sapere che è necessario chiudere tutto, ad eccezione delle attività che producono e movimentano beni di prima categoria, come nel caso dell’agricoltura, dell’industria, dell’edilizia, dei trasporti e del settore agro-alimentare. Per il resto, bisognerà bloccare la viabilità tra ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)Delaa partire da lunedì 26: almeno questo è quanto trapela dal suo profilo Facebook ufficiale. Il governatore ritiene indispensabile passare subito alin quanto i dati attuali sul contagio non consentono di proseguire con provvedimenti parziali, a suo giudizio poco efficaci per contenere la curva epidemiologica.Defa sapere che è necessariotutto, ad eccezione delle attività che producono e movimentano beni di prima categoria, come nel caso dell’agricoltura, dell’industria, dell’edilizia, dei trasporti e del settore agro-alimentare. Per il resto, bisognerà bloccare la viabilità tra ...

