Vigili salvano riccio ferito su banchina Tevere

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Uncomune, detto anche europeo, e’ stato salvato ieri sera da una pattuglia della Polizia Locale della Capitale, Reparto Tutela Fluviale. Gli agenti, in servizio di vigilanza lungo le banchine del, hanno notato sulla golena destra, in prossimita’ di Ponte Sublicio, l’animale preso di mira da un gruppo di gatti. Il, che presentava alcune ferite sul muso, e’ stato subito messo in salvo dagli operanti e affidato al centro di recupero della fauna selvatica, all’interno del Bioparco. Qui i volontari lo hanno preso in cura per poterlo presto reintrodurre nel suo habitat naturale. Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale.