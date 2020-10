Video Highlights Young Boys – Roma 1 -2: Sintesi e gol (Di venerdì 23 ottobre 2020)  La Roma vince in rimonta anche in Europa League e per Fonseca è il terzo successo consecutivo, dopo quelli in campionato contro Udinese e Benevento. Alla squadra giallorossa è bastato inserire i big nel secondo tempo per conquistare i tre punti e ribadire il ruolo di favorita del girone. Un’iniezione di fiducia in vista del crash test in campionato di lunedì contro il Milan. Due gol in quattro minuti firmati da due difensori, Bruno Peres e Kumbulla, ma con il contributo fondamentale di Dzeko e Mkhitaryan, entrati all’inizio della ripresa. La Roma ha concesso un po’ troppo agli svizzeri dello Young Boys, anche se ha esercitato un maggiore possesso palla. LA Roma CHE NON TI ASPETTI. All’inizio Fonseca ha ecceduto con il turnover e rispetto a domenica ... Leggi su aciclico (Di venerdì 23 ottobre 2020)  Lavince in rimonta anche in Europa League e per Fonseca è il terzo successo consecutivo, dopo quelli in campionato contro Udinese e Benevento. Alla squadra giallorossa è bastato inserire i big nel secondo tempo per conquistare i tre punti e ribadire il ruolo di favorita del girone. Un’iniezione di fiducia in vista del crash test in campionato di lunedì contro il Milan. Due gol in quattro minuti firmati da due difensori, Bruno Peres e Kumbulla, ma con il contributo fondamentale di Dzeko e Mkhitaryan, entrati all’inizio della ripresa. Laha concesso un po’ troppo agli svizzeri dello, anche se ha esercitato un maggiore possesso palla. LACHE NON TI ASPETTI. All’inizio Fonseca ha ecceduto con il turnover e rispetto a domenica ...

La Roma vince in rimonta anche in Europa League e per Fonseca è il terzo successo consecutivo, dopo quelli in campionato contro Udinese e Benevento. Alla squadra giallorossa è bastato inserire i big ...

Video Highlights Napoli – Az Alkmaar 1-2: Gol e sintesi

Ma qual è la verità di questo pazzo, pazzo mondo, che in cinque giorni demolisce (apparenti) certezze e scatena (inevitabili) perplessità? Il calcio è bugia, raccontava Benitez, e Gattuso, che ci ...

