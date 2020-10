Video Highlights Celtic – Milan 1-3: Sintesi e Gol Europa League (Di venerdì 23 ottobre 2020)  Esordio nei gironi di Europa League bagnato con un altro successo. Il Milan rifila un 3-1 al Celtic e può continuare a sorridere perché il periodo è estremamente positivo. Sono 21 i risultati utili consecutivi, addirittura il Milan segna almeno due gol da 10 partite di fila, perché lì in avanti con Ibrahimovic e gli inserimenti dei centrocampisti i meccanismi funzionano benissimo: «Il segreto è semplice, tutti stiamo lavorando verso un’unica direzione», ha spiegato a Sky Sport il tecnico Stefano Pioli. «Società, parte tecnica e giocatori spingono tutti dalla stessa parte, il segreto sta nello stare bene insieme e nell’essere disponibile al sacrificio. Grazie alla proprietà che ha confermato il nostro modo di ... Leggi su aciclico (Di venerdì 23 ottobre 2020)  Esordio nei gironi dibagnato con un altro successo. Ilrifila un 3-1 ale può continuare a sorridere perché il periodo è estremamente positivo. Sono 21 i risultati utili consecutivi, addirittura ilsegna almeno due gol da 10 partite di fila, perché lì in avanti con Ibrahimovic e gli inserimenti dei centrocampisti i meccanismi funzionano benissimo: «Il segreto è semplice, tutti stiamo lavorando verso un’unica direzione», ha spiegato a Sky Sport il tecnico Stefano Pioli. «Società, parte tecnica e giocatori spingono tutti dalla stessa parte, il segreto sta nello stare bene insieme e nell’essere disponibile al sacrificio. Grazie alla proprietà che ha confermato il nostro modo di ...

giroditalia : ??The Maglia Rosa battle is on! Don’t miss the Highlights of Stage 15 #Giro d’Italia 2020! ??Si accende la battaglia… - ASRomaFemminile : ?? @AnnaSerturini ?????? Gli highlights della vittoria di San Marino sono su Roma TV+ ?? - giroditalia : ??Attacks, more attacks and even more attacks. Those are the Highlights of Stage 13 #Giro d’Italia 2020. ??Attacchi… - MTB_VCO : Coppa del Mondo DH: video highlights di Maribor - erigo16 : Modo ???? 1 vs 3 squad #PUBG #TwitchStreamers #Highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Video Highlights Foggia - Avellino 1 - 2: gli highlights / VIDEO Stadionews.it Young Boys-Roma 1-2, Peres e Kumbulla ribaltano gli svizzeri. Gol e highlights | VIDEO SKY

Inizia con il piede giusto l’ Europa League della Roma che si impone 2-1 in trasferta sul campo degli svizzeri dello Young Boys nel match ...

F1, GP Portimao: highlights delle libere

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

Inizia con il piede giusto l’ Europa League della Roma che si impone 2-1 in trasferta sul campo degli svizzeri dello Young Boys nel match ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...