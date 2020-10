VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights tappa di oggi: Josef Cerny vince ad Asti. Frazione accorciata per protesta (Di venerdì 23 ottobre 2020) La 19ma tappa del Giro d’Italia 2020 era la più lunga in programma, ben 258 km da Morbegno ad Asti. I corridori, però hanno inscenato una fragorosa protesta e si sono rifiutati di disputare una Frazione così lunga sotto la pioggia. Si è così deciso di togliere un centinaio di chilometri, i ciclisti sono saliti sui pullman e si sono diretti verso Abbiategrasso dove è ripartita la tappa, totalmente pianeggiante (non c’era nemmeno un metro di salita). Tutto lasciava presagire a una volata di gruppo, con un nuovo duello tra Arnaud Demare e Peter Sagan, invece 14 uomini hanno attaccato da lontano e la fuga ha avuto il via libera. Il ceco Josef Cerny ha poi attaccato in ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) La 19madeld’Italiaera la più lunga in programma, ben 258 km da Morbegno ad. I corridori, però hanno inscenato una fragorosae si sono rifiutati di disputare unacosì lunga sotto la pia. Si è così deciso di togliere un centinaio di chilometri, i ciclisti sono saliti sui pullman e si sono diretti verso Abbiategrasso dove è ripartita la, totalmente pianeggiante (non c’era nemmeno un metro di salita). Tutto lasciava presagire a una volata di gruppo, con un nuovo duello tra Arnaud Demare e Peter Sagan, invece 14 uomini hanno attaccato da lontano e la fuga ha avuto il via libera. Il cecoha poi attaccato in ...

Il Giro d'Italia si concluderà domenica prossima a Milano e all'Open Village in Piazza Castello, in uno spazio multimediale di Tim sarà possibile seguire la gara a cronometro attraverso uno smartphone

Al’Open Village in Piazza Castello a Milano lo spazio multimediale per seguire il Giro d'Italia con uno smartphone 5G multi-streaming.

Il Giro d'Italia si concluderà domenica prossima a Milano e all'Open Village in Piazza Castello, in uno spazio multimediale di Tim sarà possibile seguire la gara a cronometro attraverso uno smartphone ...Al’Open Village in Piazza Castello a Milano lo spazio multimediale per seguire il Giro d'Italia con uno smartphone 5G multi-streaming.