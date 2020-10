Vibo-Piacenza è l' anticipo della 7a giornata

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA- Nel weekend del 24 e 25 ottobre va in scena la 7aSuperLega Credem Banca . Sabato, alle 18.00,torna in casa per sfidare, diretta RAI Sport,. Domenica, alla stessa ...

Corriere dello Sport

ROMA-Nel weekend del 24 e 25 ottobre va in scena la 7a giornata della SuperLega Credem Banca. Sabato, alle 18.00, Vibo torna in casa per sfidare Piacenza (diretta RAI Sport). Domenica, alla stessa ora ...Volley, Vibo Valentia-Piacenza in tv: data, orario e diretta tv streaming dell'anticipo della settima giornata di Superlega 2020/2021 ...