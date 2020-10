Viavai di PERTURBAZIONI | autunno torna prepotente Poi novità in vista

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il meteo autunnale riconquista l’Italia. Dopo la prima perturbazione, che entro il weekend sarà transitata sull’Italia, ne seguirà subito un’altra, ben più organizzata, che già alla fine di domenica inizierà ad entrare in azione a partire dalle regioni di Nord-Ovest. Non ci sarà più l’anticiclone ad ostacolare la nuova perturbazione, che punterà in pieno l’Italia dando origine ad una fase di maltempo. Il fronte sarà accompagnato da una saccatura alimentata da masse d’aria più fredde in discesa dalle alte latitudini. Ci sarà quindi un guasto meteo a partire dalla sera di domenica, poi lunedì il fronte entrerà maggiormente nel vivo con piogge anche diffuse su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Non mancheranno rovesci anche ...