Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 15 | 30

(Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBREORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL RACCORDO PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E APPIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI RISOLTO MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE CODE ALTEZZA GALLERIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO VERSO IL CENTRO STESSA SITUAZIONE ANCHE IN USCITA TRA LA TANGENZIALE E PORTONACCIO SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA RICORDIAMO CHE PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIEVITERBO,LIDO E TERMINI CENTOCELLE; SERVIZIO GARANTITO DALLE 17 ALLE ...