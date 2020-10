'Vera & Giuliano' e 'Alida': cinema, amore e coraggio (Di venerdì 23 ottobre 2020) In questi giorni così mesti due documentari possono evocare certi caratteri italiani, evidenti soprattutto nei momenti difficili: la caparbietà e l'energia, il talento e l'estro. In programma oggi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) In questi giorni così mesti due documentari possono evocare certi caratteri italiani, evidenti soprattutto nei momenti difficili: la caparbietà e l'energia, il talento e l'estro. In programma oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Vera & Vera e Giuliano Montaldo, un colpo di fulmine lungo 60 anni - Ultima Ora Agenzia ANSA "Un amore continuo": Vera e Giuliano Montaldo, gentildonna e gentiluomo senza tempo

Una casa bella e grande, un ambiente vissuto ma ordinato nonostante i tanti oggetti, i quadri, i mobili e i libri, una luce perfetta, calda e accogliente che rispecchia l’essere dei due proprietari ...

Vera e Giuliano Montaldo, un colpo di fulmine lungo 60 anni

E' il ritratto della coppia che offre il documentario Vera & Giuliano di Fabrizio Corallo, al debutto nella sezione Omaggi della Festa del Cinema di Roma. "Raccontare il nostro amore per noi è normale ...

