Venezia | 72enne palpeggia un’infermiera e tenta di baciarla Era già stato condannato per violenza sessuale

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Prima hato un’infermiera. Poi unha cercato dinonostante i rifiuti di lei. Per questo i carabinieri di Spinea () l’hanno arrecon l’accusa di. L’uomo era già sottoposto alla misura alternativa alla pena di una vecchia condanna perrisalente al 2007 quando lavorava a. Ora è finito in carcere per disposizione del Tribunale di sorveglianza di. L’infermiera dell’Ulss aQuesta volta a subire laè stata una infermiera dell’Ulss che era incaricata dell’assistenza della suocera convivente ...