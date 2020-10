Veneto, più di 1.500 nuovi casi in 24 ore: mai così tanti. Zaia: «Le terapie intensive crescono meno che a marzo» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Continuano ad aumentare i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto. Il dato aggiornato a oggi, 23 ottobre, vede un salto in avanti di 1.550 casi rispetto a ieri: si tratta del numero più alto da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, secondo quanto riporta il bollettino della Regione. Il precedente record risale al 21 ottobre. Il totale dei casi registrati in Veneto tocca quindi quota 41.140. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 7 decessi: il totale dei morti arriva così nel solo Veneto a 2.308. Peggiora anche la situazione negli ospedali, dove ci sono 4 persone in più nelle ultime 24 ore in rianimazione (portando il totale a 70 pazienti) e 12 ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Continuano ad aumentare idi contagio da Coronavirus in. Il dato aggiornato a oggi, 23 ottobre, vede un salto in avanti di 1.550rispetto a ieri: si tratta del numero più alto da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, secondo quanto riporta il bollettino della Regione. Il precedente record risale al 21 ottobre. Il totale deiregistrati intocca quindi quota 41.140. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 7 decessi: il totale dei morti arriva così nel soloa 2.308. Peggiora anche la situazione negli ospedali, dove ci sono 4 persone in più nelle ultime 24 ore in rianimazione (portando il totale a 70 pazienti) e 12 ...

