Veggie burger:Salvini, Parlamento Ue danneggia made in Italy (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA, 23 OTT - "Il Parlamento europeo non blocca la "carne senza carne" e così facendo danneggia il made in Italy e i consumatori. Sul mercato potranno rimanere finti hamburger senza che sia segnalata ...

coldiretti : Ue, Coldiretti: serve una norma nazionale per fare chiarezza su veggie burger e altri prodotti che sfruttano improp… - MediasetTgcom24 : Parlamento Ue vota contro emendamenti e salva il 'veggie burger' #veggieburger - EleonoraEvi : Al #ParlamentoEuropeo stiamo votando assurde restrizioni per i #prodottivegetali. #Burger, bistecca, prosciutto, cr… - ansia_tw : Tranquilli, ci pensa la Bellanova...?? Serve legge nazionale contro l'inganno di veggie burger &C. - AngeloCiocca : RT @coldiretti: Ue, Coldiretti: serve una norma nazionale per fare chiarezza su veggie burger e altri prodotti che sfruttano impropriamente… -