Vasti incendi in Colorado | bruciati 125 000 acri in 12 ore | migliaia di case evacuate prima dell’arrivo del gelo FOTO e VIDEO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nuovoo record si è sviluppato in, dopo quelli dell’estate che avevano messo in fiamme centinaia didi ettari di parchi e terreni. Secondo la CBS, quello di questi giorni è il quarto più grandeo nella storia del. Tra mercoledì notte e giovedì, il fuoco ha bruciato 125.000di terreno nel giro di appena 12 ore, anche a causa di venti fortissimi che hanno sfiorato gli oltre 90 chilometri orari (vedidella gallery scorrevole in alto ein fondo all’articolo). Le alte velocità dei venti e una grave e persistente siccità che ha colpito gli USA occidentali hanno contribuito a propagare la diffusione di...

ilmeteoit : #COLORADO, il cielo fa paura e si tinge di #ROSSO #CUPO a causa degli #INCENDI -

Ultime Notizie dalla rete : Vasti incendi

Meteo Web

Il progetto ha ricevuto il premio speciale per l’adattamento al COVID-19, in virtù del lavoro svolto per investigare l’impatto del lockdown sulla qualità dell’aria nel bacino del Po e per aver reso di ...Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio che sta divorando il tetto di un'abitazione a Grugliasco in via La Salle ...