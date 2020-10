"Uscire solo per lavoro o scuola". Sette giorni e un altro giro di strette: ecco le nuove limitazioni per tutta Italia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governo si è dato un limite di tempo: Sette giorni prima di annunciare nuove strette. Il coronavirus, che ieri ha registrato un record assoluto di contagi, preoccupa e non poco. Motivo questo che spinge i giallorossi a darsi un'altra settimana per verificare se si sarà invertito l'andamento della curva. In caso contrario - come riferisce il Corriere - scatterà il coprifuoco in tutta Italia alle 21. Misura estrema, che il premier Conte aveva respinto anche perché comporterebbe la serrata di bar e ristoranti. Un altro provvedimento riguarderà palestre e piscine. Lunedì è la data di scadenza concessa dal premier per adeguare i protocolli anti-Covid. Se, anche in questo caso, non saranno rispettati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governo si è dato un limite di tempo:prima di annunciare. Il coronavirus, che ieri ha registrato un record assoluto di contagi, preoccupa e non poco. Motivo questo che spinge i giallorossi a darsi un'altra settimana per verificare se si sarà invertito l'andamento della curva. In caso contrario - come riferisce il Corriere - scatterà il coprifuoco inalle 21. Misura estrema, che il premier Conte aveva respinto anche perché comporterebbe la serrata di bar e ristoranti. Unprovvedimento riguarderà palestre e piscine. Lunedì è la data di scadenza concessa dal premier per adeguare i protocolli anti-Covid. Se, anche in questo caso, non saranno rispettati, ...

