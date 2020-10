Usa, ultimo confronto tv tra Biden-Trump: questa volta niente caos (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo il caos del primo, un dibattito all’insegna della moderazione. I candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Joe Biden, sono tornati ad affrontarsi a quasi un mese dal primo disastroso confronto televisivo con toni completamente diversi. Sebbene i contenuti siano risultati essere gli stessi del primo incontro – risposta alla pandemia da Covid-19, interferenze straniere, immigrazione, rapporti con i movimenti civili per l’uguaglianza come Black Lives Matter – il confronto è stato serrato ma educato, nel pieno rispetto reciproco. Anche il presidente Trump, che un mese fa era sembrato incontrollabile e arrogante, è arrivato al dibattito con una strategia e ha mostrato un approccio decisamente più pacato. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo ildel primo, un dibattito all’insegna della moderazione. I candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donalde Joe, sono tornati ad affrontarsi a quasi un mese dal primo disastrosotelevisivo con toni completamente diversi. Sebbene i contenuti siano risultati essere gli stessi del primo incontro – risposta alla pandemia da Covid-19, interferenze straniere, immigrazione, rapporti con i movimenti civili per l’uguaglianza come Black Lives Matter – ilè stato serrato ma educato, nel pieno rispetto reciproco. Anche il presidente, che un mese fa era sembrato incontrollabile e arrogante, è arrivato al dibattito con una strategia e ha mostrato un approccio decisamente più pacato. ...

Corriere : Trump-Biden, l’ultimo dibattito: The Donald graffia, ma il rivale tiene - Corriere : L’ultimo dibattito tra Trump e Biden, in diretta tra le 3 e le 4.30 - lpacchin : NEWS #ticino Trump-Biden: l'ultimo dibattito è andato in scena - tfabiani2 : RT @RaiNews: #RaiUsa2020 E' stato civile, meno teso del precedente l'ultimo faccia a faccia tra Trump e Biden prima delle elezioni del 3 no… - Paola30502511 : RT @repubblica: Trump-Biden, l'ultimo dibattito in 200 secondi -