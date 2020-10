Usa, sondaggio Cnn: Biden vince il secondo duello tv contro Trump. Per lui il 53% dei consensi, al presidente il 39% (Di venerdì 23 ottobre 2020) A poche ore dal secondo dibattito tv tra i candidati presidenti, dai toni più moderati rispetto a quello del 29 settembre, il vincitore è Joe Biden. Il verdetto è di Cnn, che in un sondaggio ha chiesto agli americani chi avesse prevalso. Il candidato dem ha conquistato il 53% degli elettori, mentre soltanto il 39% ha scelto il presidente. Per l’emittente, però, la performance del tycoon è stata migliore rispetto allo scorso dibattito presidenziale del 29 settembre: allora, quando Trump si era distinto per le continue interruzioni dell’avversario, solo il 28% degli spettatori aveva ritenuto che lui fosse stato vincitore del confronto, mentre il 67% aveva definito scorrette le sue critiche a Biden. Consenso e temi – Per il 73% degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) A poche ore daldibattito tv tra i candidati presidenti, dai toni più moderati rispetto a quello del 29 settembre, il vincitore è Joe. Il verdetto è di Cnn, che in unha chiesto agli americani chi avesse prevalso. Il candidato dem ha conquistato il 53% degli elettori, mentre soltanto il 39% ha scelto il. Per l’emittente, però, la performance del tycoon è stata migliore rispetto allo scorso dibattito presidenziale del 29 settembre: allora, quandosi era distinto per le continue interruzioni dell’avversario, solo il 28% degli spettatori aveva ritenuto che lui fosse stato vincitore del confronto, mentre il 67% aveva definito scorrette le sue critiche a. Consenso e temi – Per il 73% degli ...

